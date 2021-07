Transfermarkt: Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Chelsea? Zahavi wohl in Kontakt

Der Vertrag des Polen in München läuft noch bis 2023, sein neuer Trainer Julian Nagelsmann gab sich zuletzt entspannt. „Die Gerüchte über Robert gibt es seit Ewigkeiten, seitdem er beim FC Bayern ist“, erklärte er bei Sky. „Auf der einen Seite weiß Robert, was er an Bayern München hat, was er an der Mannschaft hat“, sagte er und ergänzte mit Blick auf den Kontrakt Lewandowskis: „Punkt zwei gibt es eine vertragliche Situation. Das ist auch klar.“