Transfermarkt: Wirbel um geplatzten Andersson-Wechsel von Köln in die Türkei

“Es ist mir nicht bekannt, dass es am Medizincheck lag. Meines Wissens gab es Nachverhandlungen vor Ort, die haben letztendlich nicht zum Erfolg geführt, sodass Sebastian wieder hier ist”, sagte Jakobs. “Er ist fit, er hat am Samstag 70 Minuten gespielt. Daher würde ich davon ausgehen, dass es nicht am Medizincheck gelegen hat.”