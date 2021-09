FC Bayern: Von Ginter bis Werner - welche DFB-Stars holt der DFB?

Wer schnappt sich das Supertalent? In Salzburg will sich der Neu-Nationalspieler in dieser Saison nochmal in der Champions League behaupten. 2022 wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit wechseln. Sämtliche Topklubs haben den Angreifer auf dem Zettel, selbstredend auch der FC Bayern. Allerdings sind die Flügel bärenstark besetzt und Mittelstürmer Robert Lewandowski könnte sogar verlängern. Die Bank in München würde seiner Entwicklung nicht guttun. Zudem sind Adeyemis Karriereplaner dafür bekannt, sorgfältig die nächsten Schritte zu planen und nichts zu überstürzen. Nach SPORT1-Informationen reizt Adeyemi die Premier League. Doch klar ist auch: Entwickelt sich das Mega-Talent in diesem Tempo weiter, kann sich Salihamidzic einen Transfer kaum entgehen lassen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent!