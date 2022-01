Erling Haaland: Bayern, Real, Barca, ManCity - so beeinflusst Haaland den Transfermarkt

Die Sport Bild berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass Bayern bei Haalands Berater Mino Raiola „grundsätzliches Interesse hinterlegt haben sollen“. Überrascht wird ihn das nicht haben, und Konsequenzen hat das in so unkonkreter Form erstmal keine. Der deutsche Rekordmeister steckt weiter in einer Zwickmühle - wie viele der am Haaland-Poker Beteiligten.