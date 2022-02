1. FSV Mainz 05: Adam Szalai vor Wechsel zum FC Basel

Der Ungar und Mainzer Fan Liebling soll in der Schweiz, wo erst am Dienstag das Winter-Transferfenster schloss, einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterzeichnen. Szalai spielte seit 2019 wieder bei den Rheinhessen und traf in dieser Saison in zwölf Bundesliga-Partien einmal. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)