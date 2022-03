FC Chelsea: Nur Bankdrücker - Timo Werner plant Abgang

Bundestrainer Flick will Werner zwar „keine Ratschläge“ geben, sagt aber auch, dass die Situation „nicht zufriedenstellend“ sei. „Die Spieler müssen selbst Verantwortung übernehmen und einschätzen, was für die Zukunft richtig ist“, so der DFB-Coach: „Wir wollen ihn so gut es geht unterstützen, weil er enorme Qualitäten hat.“