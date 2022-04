Sébastien Haller von Ajax Amsterdam spielt sich in den Fokus von FC Bayern und BVB

Eine weise Entscheidung, denn seit dieser Saison ist Haller in der Form seines Lebens, trifft wie am Fließband (33 Tore, neun Assists in 39 Einsätzen) und verwirklichte mit Ajax einen Traum: „Ich wollte unbedingt einmal in der Champions League mitspielen. Und dann konnte ich schnell feststellen, was die Königsklasse für ein besonderer Wettbewerb ist. Ich habe das Gefühl, dass mich diese Spiele irgendwie beflügeln.“