Transfermarkt: Nach Haaland-Deal - Wo landen Lewandowski, Mbappé & Salah? Das große Stürmer-Domino!

Zum anderen HUGO EKITIKE (19/Stade Reims/Vertragsende 2024). Der 1,90-Meter-Mann erzielte in der laufenden Ligue-1-Saison neun Tore und gab drei Vorlagen (in 21 Spielen). Er ist definitiv auf dem BVB-Zettel. Nach SPORT1-Informationen wollen die Franzosen allerdings 35 Millionen Euro. Ekitike selbst liebäugelt, so ist aus seinem Umfeld zu hören, eher mit einem Wechsel in die Premier League als in die Bundesliga.