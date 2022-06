FC Barcelona fädelt Millionen-Deals ein - kommt jetzt Schwung in den Lewandowski-Poker?

Trotz seiner Milliardenschulden hielt sich Barcelona teils unlauter über Wasser, schwärzte aber zugleich Manchester City und Paris Saint-Germain wegen angeblicher Verstöße beim Financial Fairplay bei der UEFA an. Laut Rettig sitzt „der FC Barcelona mit seiner Strategie, ‚sportlicher Erfolg koste es, was es wolle‘, im Glashaus“. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)