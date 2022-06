FC Bayern München: Geht er oder bleibt er? Das Dilemma um Marcel Sabitzer

Gravenberch ist eines der interessantesten Mittelfeldtalente Europas, das in München den nächsten Schritt machen will. Ähnliches gilt für Musiala, der in der vergangenen Saison gute Ansätze in der defensiveren Rolle im Mittelfeld zeigte und ebenfalls auf mehr Spielzeit hofft. Sie stehen als möglicher Ersatz bereit, falls Goretzka oder Kimmich ihre Pausen brauchen.