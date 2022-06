Transfermarkt: So will der FC Barcelona einen Transfer von Robert Lewandowski stemmen

Eine Ablöse von 30 bis 50 Millionen Euro plus ein Gehaltsvolumen von 60 bis 80 Millionen Euro brutto für alle drei ausgehandelten Vertragsjahre (Gehalt und „Signing Fee“ inklusive) – alles kein Beinbruch, wie aus der Klubführung des 26-fachen spanischen Meisters zu hören ist. Anderenfalls wäre Lewandowski auch nicht so klar an die Öffentlichkeit gegangen wie am Montag, als er im Kreise der polnischen Nationalelf verkündete, dass seine Zeit in München vorbei sei. (REPORT: Darum bricht Lewandowski mit Bayern)