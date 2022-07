FC Bayern plant Gipfel mit Serge Gnabry - und hat gute Argumente

Am Freitag wird Gnabry an der Säbener Straße zurückerwartet. Nach SPORT1-Informationen will sich der Verein im Laufe der darauffolgenden Tage dann nochmal mit dem Spieler und seinem Berater (Gnabry steht wie Sadio Mané bei der Agentur ROOF unter Vertrag) zusammensetzen, um zeitnahe eine Entscheidung herbeizuführen.