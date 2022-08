FC Bayern: England-Klub heiß auf Stürmer Joshua Zirkzee!

Zirkzee, der in der vergangenen Saison an den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgeliehen war, bevorzugt einen Wechsel in die Premier League. Sein Berater Kia Joorabchian ist sehr gut in England vernetzt und darauf spezialisiert, seine Spieler in die Premier League zu transferieren. Zu seinen Klienten gehört auch Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)