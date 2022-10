Transfermarkt: Neue Details um Haalands Ausstiegsklausel - Liverpool und Co. aus dem Rennen

Während andere Klubs also ihre Chancen ab 2024 wittern, versuchen die Citizens offenbar, einen möglichen Abgang Haalands zu verhindern. So denkt man in Manchester laut der Daily Mail bereits über eine Vertragsverlängerung inklusive einer saftigen Gehaltserhöhung ab, mit der man Haaland die Ausstiegsklausel abkaufen könnte.