"Eine Reinkarnation des besten Mesut Özil" - Arsenal-Star Odegaard erhält grobes Lob von United-Ikone

United-Ikone Rio Ferdinand sieht im Podcast „Vibe with Five“ aber nur einen möglichen Klub, der für einen Wechsel infrage kommt: „Ich könnte mir den Abgang von Odegaard nur vorstellen, wenn er zum FC Barcelona wechselt.“

United-Ikone Ferdinand lobt Odegaard

Vor einigen Tagen sagte Ferdinand über den 24-Jährigen sogar: „Dieser Typ ist Mozart, er rollt den Ball zwischen den Beinen der Leute hindurch, er sieht aus wie eine Reinkarnation des besten Mesut Özil. Man sieht, dass er sich in seiner Rolle wohlfühlt und sich als Kapitän von Arsenal sehr gut entwickelt.“

Dort blühte er auf - so kommt er in dieser Saison in 18 Premier-League-Spielen auf acht Tore und fünf Assists. Angesichts des sportlichen und persönlichen Erfolgs scheint ein Abgang von Odegaard aktuell allerdings sehr unwahrscheinlich.