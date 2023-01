Peinlicher Ronaldo-Versprecher bei absurder Vorstellung in Saudi-Arabien

Kritik am Wechsel in die sportliche Bedeutungslosigkeit, für den er bei einem Vertrag bis 2025 insgesamt rund 500 Millionen Euro Gehalt kassieren soll, bügelte Ronaldo gewohnt selbstsicher ab: „Ich bin ein einzigartiger Spieler. Ich habe alle Rekorde in Europa gebrochen. Dieser Vertrag hier ist einmalig, weil ich ein einzigartiger Spieler bin. Das ist also normal.“