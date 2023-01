FC Bayern: Transfer-Hammer! Oranje-Star Blind kommt als Ersatz für Hernández

Der Defensivspieler, der als Links- oder Innenverteidiger und im Defensiven Mittelfeld auflaufen kann, ist am Morgen in Amsterdam losgeflogen. Am Donnerstag könnte noch der Medizincheck stattfinden - wenn alles gut läuft, fliegt Blind dann am Freitag mit dem FC Bayern ins Trainingslager nach Doha. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)