Transfer News: Irre Wechsel-Panne! Barca 18 Sekunden zu langsam - Deal geplatzt?

Die nächste Panne am Deadline-Day ist aufgedeckt.

18 Mal zu oft tickte der Sekunden-Zeiger am Deadline-Day gegen den FC Barcelona, bis die katalanischen Bosse die finalen Dokumente für die Verpflichtung von Araujo erfolgreich eingereicht hatten.

Barca 18 Sekunden zu spät - schuldlos?

„Es scheint, dass die Systeme abgestürzt sind und wir 18 Sekunden zu spät dran waren“, konstatierte Barca-Sportchef Mateu Alemany in einem Interview mit Movistar .

Winkt die FIFA den Transfer von Araujo noch durch?

Kommt die FIFA bei den Ermittlungen zu dem Ergebnis, Barca sei nicht Schuld am Systemfehler, könnten die Verantwortlichen den mexikanischen Rechtsverteidiger des MLS-Klubs mit einer Ausnahmeregelung doch noch unter Vertrag nehmen.

Araujo stammt aus der Barca-Jugend und genoss eine Ausbildung an einer Barcelona-Akademie in Arizona. Der mexikanische Nationalspieler brachte es in 98 MLS-Einsätzen auf 15 Scorerpunkte und besitzt einen Marktwert von sechs Millionen Euro laut Transfermarkt.de.