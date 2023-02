Transfermarkt: Nübel spricht über geplatzte Bayern-Rückkehr

Der vom FC Bayern an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel hat erklärt, warum eine Rückkehr zu seinem Stammverein im abgelaufenen Winter-Transferfenster platzte.

Nübel: „Wir hatten ein normales Verhältnis, als ich dort war“

Seine Zukunft bei den Monegassen nach seinem in diesem Sommer auslaufenden Leihvertrag sei deswegen ungewiss. „Wir werden sehen, was am besten für mich ist“, sagte er damals nach dem Europa-League-Hinspiel in Leverkusen. „Natürlich ist der Fokus erstmal auf der AS Monaco.“ (NEWS: Nübel im SPORT1-Interview über Neuer, Tapalovic uvm.)