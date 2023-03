Nach Klopp-Ansage: Bellingham und Co. - wen holt Liverpool bei Transfer-Offensive im Sommer?

Die aktuelle Saison ist noch in vollem Gange, doch beim kriselnden FC Liverpool richten sich die Augen bereits auf den Sommer - genauer gesagt auf das nächste Transferfenster.

Der Grund für den Wunsch nach Neuverpflichtungen ist simpel: Liverpool rangiert in einer verkorksten Saison derzeit nur auf Platz sieben der Premier League, die englischen Pokalwettbewerbe waren für das Klopp-Team bereits frühzeitig beendet. Zudem droht das Aus im Achtelfinale der Champions League .

Baustelle Mittelfeld: Kommt Wunschlösung Bellingham?

In den vergangenen Jahren hatte Liverpool immer wieder kräftig in Verstärkungen für die Verteidigung und den Angriff investiert, wobei das Mittelfeld meist außen vor geblieben war. Seit 2019 wurde mit Ex-Bayern-Star Thiago auf dieser Position nur ein einziger Spieler verpflichtet, der über Erfahrung auf allerhöchstem Niveau verfügt.

In der Konsequenz heißt das Haupt-Transferziel der Reds für den kommenden Sommer Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Wie SPORT1 bereits berichtete, tendiert der 19 Jahre alte Engländer zu einem Wechsel in seine Heimat .

Verpasst Liverpool die Champions League?

Zugleich kann sich der BVB weiterhin Hoffnungen auf einen Bellingham-Verbleib machen. In diesem Zusammenhang spielt vor allem die sportliche Talfahrt der Reds eine Rolle. Sollte Liverpool die Qualifikation für die Champions League tatsächlich verpassen, würde ein Wechsel aus Bellinghams Sicht an Attraktivität einbüßen.

Ein Umstand, dem sich auch Klopp generell bewusst ist. „Es tut mir leid, aber wir können die Champions League in diesem Moment nicht garantieren. Aber es ist noch nicht gelaufen, wir werden darum kämpfen“, kündigte der langjährige BVB-Trainer an.

Die Entscheidung werde wahrscheinlich sehr spät fallen, vermutete er und ergänzte: „Wir müssen unsere Arbeit (auf dem Transfermarkt, Anm. d. Red.) schon angehen, bevor wir wissen, wo wir am Ende stehen werden.“

Liverpool beobachtet Gravenberch

Kanté, Barella & Co.; Wilde Spekulationen um Liverpool-Transfers

Unter den prominentesten Namen, die in der Gerüchteküche kursieren, befinden sich zum Beispiel N‘Golo Kanté (Vertrag bei Chelsea läuft am Saisonende aus) oder Nicolo Barella (Inter Mailand).

Nicht neu sind die Gerüchte um Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers. Der Portugiese war erst im vergangenen Sommer für stolze 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt. Schon damals soll der FC Liverpool mitgemischt und dem zentralen Mittelfeldmann ein unterschriftsreifes Angebot vorgelegt haben.

Reagiert Liverpool auf die Abwehrschwäche?

Doch nicht nur das Liverpooler Mittelfeld hat in den vergangenen Monaten Nachholbedarf signalisiert - auch die Defensive kristallisiert sich zunehmend als Schwachpunkt heraus.

So kassierte der Klub bereits acht Mal im aktuellen Saisonverlauf mindestens drei Gegentore. Zum Vergleich: In der Saison 2018/19, welche die Reds als Vizemeister beendeten, geschah dies überhaupt nur zweimal.

Nun hatte das Team von Trainer Klopp schon am 1. Spieltag der Champions League mit einer 1:4-Niederlage gegen Napoli die höchste Pleite im Europapokal seit 1966 hinnehmen müssen. Am vergangenen Dienstag wurde dies mit der 2:5-Niederlage gegen Real Madrid sogar übertroffen.

Ausschlaggebend für die Abwehrmisere zeichnet sich die fehlende Konstanz. Topstars wie Virgil van Dijk laufen ihrer Form hinterher, während alle vier Innenverteidiger des FC Liverpool in dieser Spielzeit schon einmal verletzt waren.

Neuer Innenverteidiger würde Klopp helfen

Als Kandidat für diese Vakanz wird weiterhin Josko Gvardiol von RB Leipzig genannt. Der kroatische Nationalspieler hatte in einem Interview mit The Times offen mit einem Wechsel in die Premier League geflirtet und dies als sein „Ziel“ bezeichnet.