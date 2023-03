Transfermarkt: Verbaut Hazard Real diesen Deal?

Obwohl Eden Hazard bei Real auf dem Abstellgleis steht, will der belgische Nationalspieler seinen bis 2024 gültigen Vertrag in Madrid absitzen!

Der 115-Millionen-Mann kommt in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur auf sieben Einsätze, ein Tor und einen Assist. Mehr als enttäuschend für den begnadeten Belgier. (SPORT1-Transferticker)

Für den Clásico am Wochenende gegen den FC Barcelona wird der 32-Jährige es aller Voraussicht nach wieder nicht in den Kader von Real Madrid schaffen, wie die AS berichtet.