Bundesliga: Nach Schlotterbeck-Verletzung - Schlägt jetzt Hummels' Stunde beim BVB?

Mats Hummels steckt seit dem Rückrundenstart in der Reservistenrolle fest, doch das könnte sich in den kommenden Wochen ändern.

Grundsatzentscheidung beschäftigt Hummels

Hummels befindet sich inmitten einer schwierigen Grundsatzentscheidung. Gibt es für den Routinier noch eine sportliche Perspektive in Dortmund, die seinen Ansprüchen entspricht? Oder soll ein neues Abenteuer her, möglicherweise auch im Ausland?

Gespräche zwischen Hummels und dem BVB im April

Der BVB will keinen Druck auf die Entscheidungsfindung seines Vize-Kapitäns ausüben. Im April soll es nochmal Gespräche zwischen Hummels und Sportdirektor Sebastian Kehl geben. Schnelle Klarheit in dieser Personalie ist jedoch nicht in Sicht.

„Durch den Verlust von Nico (Schlotterbeck; Anm. d. Red.) bietet sich anderen Spielern eine Chance. Wir haben Mats Hummels, der in den letzten Wochen nicht ganz glücklich war, häufig nicht von Beginn an auf dem Platz gestanden zu haben. Dann haben wir mit Emre Can jemanden, der in der Vorbereitung immer wieder auf dieser Position in der Innenverteidigung gespielt hat“, erklärte Terzic.