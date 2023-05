FC Bayern: Rice zu teuer? Hamann mit kuriosem Transfer-Rat an Bayern

Sollte nicht noch ein kleines Wunder geschehen, steht der FC Bayern am späten Samstagnachmittag vor den Scherben einer verkorksten Saison – der dann ersten titellosen seit 2012 .

Unabhängig davon lässt sich unwiderruflich festhalten: Die Bayern benötigen für die nahe Zukunft dringend eine Blutauffrischung in Sachen Personal.

Täglich werden namhafte potenzielle Neuzugänge mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht: Vor allem im Sturm und im defensiven Mittelfeld besteht Handlungsbedarf.

Ganz oben auf der Wunschliste von Trainer Thomas Tuchel steht in Person von Declan Rice ein zweikampfstarker Mittelfeldabräumer , dessen Name nach SPORT1 -Informationen zuletzt auch schon unter den aktuellen Bayern-Stars gefallen ist.

Kruse will zurück in die Bundesliga

Kruse will zurück in die Bundesliga

Hamann: „Anton Stach halte ich für sehr spannend“

„Anton Stach von Mainz halte ich für sehr spannend“, sagte Hamann und lieferte eine interessante Begründung: „Er ist ein Arbeiter, noch nicht so bekannt. Bayern hat aus meiner Sicht ohnehin zu viele Stars im Team und zu wenige Handwerker. Stach wäre so einer.“

Ob die Bayern der ideale nächste Karriereschritt für den 24-Jährigen wären, sei dahingestellt, doch unlängst hatte Stach in der Bild aufhorchen lassen: Er träume vom internationalen Parkett, was mit Mainz in der kommenden Spielzeit aber nicht möglich sein wird.