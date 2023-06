Barca-Boss Laporta mit Klartext zu Kimmich - Lob für Gündogan

„Aus wirtschaftlichen Gründen“ werde man einen möglichen Wechsel „nicht in Betracht ziehen“, sagte Barca-Präsident Joan Laporta in einem Interview des TV-Senders TV3 über den Starspieler des FC Bayern .

FC Barcelona: Kimmich-Absage und Gündogan-Lob

„Wir sind sehr stolz, weil er sich für einen großen Verein entschieden hat und nicht für das wirtschaftliche Potenzial von City“, so der 61-Jährige. Xavi habe Gündogan „Vertrauen geschenkt, und ich glaube, dass wir einen erfahrenen Spieler verpflichtet haben, der immer davon geträumt hat, für einen großen Verein zu spielen.“ Der frühere Dortmunder sei „Champions-League-Sieger und ein erfahrener und bewährter Spieler.“

Neben Kimmich hakte Laporta indes auch andere Personalien ab. So erklärte der Präsident zu Marcelo Brozovic (Inter Mailand), den es wie zuletzt so viele andere namhafte Spieler in die Wüste zieht, sowie zu Martin Zubimendi (Real Sociedad): „Diese Deals werden aufgrund des erforderlichen Finanzpakets nicht zustande kommen.“