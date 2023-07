Arda Güler: Real Madrid schlägt auf Transfermarkt zu! Toptalent hat sich entschieden

Dies berichtet The Athletic. Demnach seien in der kommenden Woche zwar noch Details zu kören, der 18-Jährige soll sich den Königlichen aber schon in der Vorbereitung anschließen. An Güler hatten diverse Topklubs Interesse gezeigt, unter anderem der FC Barcelona und auch Borussia Dortmund wurden als Interessenten gehandelt.