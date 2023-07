Ex-Bayern-Talent aussortiert: "Hart und verwunderlich"

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der erst im Sommer 2022 ablösefrei aus Bochum an die Alte Försterei gewechselt war, sieht seine Chancen unter Trainer Urs Fischer beim künftigen Champions-League-Teilnehmer sinken.

Exklusiv bei SPORT1 drückt Pantovic sein Unverständnis darüber aus: „Bei den ersten beiden Testspielen war ich noch dabei, jetzt plötzlich nicht mehr. Draußen zu sein, während alle anderen Spielen, ist schon hart und ein bisschen verwunderlich. Das Feedback der sportlichen Leitung war zuletzt eigentlich positiv. Es ist überraschend, dass es nun in diese Richtung geht.“

Pantovic wegen hoher Konkurrenz bei Union Berlin auf dem Abstellgleis

„Ich nehme die Situation aber an und scheue mich nicht vor der Herausforderung“, sagt Pantovic. „Ich bin ambitioniert, will spielen und bin bereit zu kämpfen. Es muss aber fair sein. In der letzten Saison konnte ich mich schon nicht zeigen und habe keine richtige Chance bekommen.“