Irre Transfer-Wende! Sabitzer vor Wechsel vom FC Bayern zum BVB - Einigung über Ablöse naht

Transfer-Überraschung am Abend: Marcel Sabitzer steht kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Borussia Dortmund !

Zunächst war nur von einem losen Interesse des BVB an Sabitzer die Rede - jetzt könnte es auf einmal ganz schnell gehen.

Denn nach SPORT1-Informationen gab es am Sonntag eine rasche Entwicklung: Der Österreicher, der beim Rekordmeister keine Rolle mehr spielt, will nach Dortmund - und auch die Vereine sind sich so gut wie einig. Sky hatte zuvor über die fortgeschrittenen Verhandlungen berichtet.