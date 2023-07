Real Madrid: Bellingham erhält prominente Glückwünsche von David Beckham

Einer, der die hohen Erwartungen und den großen Druck des Mittelfeld-Talents gut nachempfinden kann, ist David Beckham. Bellingham tritt mit dem Mega-Transfer nämlich in die Fußstapfen des ehemaligen Fußballstars.

Der Besitzer von Inter Miami schickte dem 20-Jährigen sogar eine Privatnachricht, in der er dem Ex-BVB-Profi viel Glück für seine bevorstehende Zeit wünschte.

Beckham schreibt Bellingham

Damals, als Beckham 2003 nach Real wechselte, waren die Ablösesummen für Spieler noch nicht so exorbitant hoch. Im Gegensatz zu den 88,5 Millionen Pfund für Bellingham, bezahlte Manchester United damals „nur“ 30 Millionen Pfund für den heute 48-Jährigen.

„Ich bin ziemlich gut darin, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, und bisher haben mir die Ex-Spieler nur Positives berichtet. Ich werde versuchen, das zu berücksichtigen und irgendwann vielleicht mit ihnen in Kontakt zu treten, um zu sehen, wie sie sich an das Leben in Spanien angepasst haben.“