Riesen-Zoff! Frankreich-Talent will unbedingt zur Eintracht

Niels Nkounkou, der ein Transferziel von Eintracht Frankfurt sein soll , hat angekündigt, sich gegen seinen aktuellen Klub, den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne, querzustellen, um so einen Wechsel nach Frankfurt zu forcieren.

Nkounkou „nicht wirklich erfreut“ über Verbleib

Der französische U21-Nationalspieler wechselte im Winter auf Leihbasis von Everton zum französischen Traditionsklub und beteuerte: „Als ich im Winter nach Saint-Étienne kam, waren die Dinge mit den Verantwortlichen jedoch sehr klar. Ich kam für sechs Monate auf Leihbasis. Everton wollte eine Kaufoption durchsetzen, aber Saint-Étienne wollte sie ursprünglich nicht, vor allem angesichts der Situation und des noch nicht gesicherten Klassenerhalts in der Ligue 2.″

Nkounkou wird „jeden Tag“ den Wechselwunsch äußern

Nkounkou gab zu, der Verein habe ihm es „ermöglicht, in die französische U-Nationalmannschaft zu kommen“, gleichzeitig habe er aber „den Ehrgeiz, in der ersten Liga zu spielen.“

Seitdem der Linksverteidiger aus seinem Urlaub zurückkam, hat er sich laut eigener Aussage bisher nur mit Trainer Laurent Batlles getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen. „Er kennt nun meine Absichten“, so Nkounkou. „Ich wünsche mir nur, dass man sich an das hält, was man mir gesagt hat, um mich zur Verpflichtung zu überzeugen.“