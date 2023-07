Transfermarkt: Bayern lehnte offenbar Angebot für Sabitzer ab

Interesse am zentralen Mittelfeldspieler zeigt die AS Rom. Dort soll er Georginio Wijnaldum beerben, der nach einer unzufriedenstellenden Leihe zu Paris Saint-Germain zurückkehrt.

Die Römer haben beim deutschen Rekordmeister laut der La Repubblica sogar schon ein Angebot hinterlegt. Dem Vernehmen wollte die AS den 29-Jährigen für ein Jahr mit anschließender Kaufoption ausleihen.

Aussicht auf Spielzeit ist schlechter geworden

Der Kurzeinsatz steht ein wenig sinnbildlich für seine Zeit in München. In anderthalb Jahren bei den Münchnern stand er in der Bundesliga lediglich dreimal über die volle Distanz auf dem Feld.