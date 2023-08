Transferticker: Überraschende Wende bei Bayern-Star? Aktuelle Transfer News, Gerüchte & Fakten

Top-Thema: Tuchel spricht über Wende bei Bayern-Star (11.44 Uhr)

Nächster RB-Star vor Absprung? (6.21 Uhr)

Krankes Angebot für Osimhen? (Mo., 18.58 Uhr)

+++ Top-Thema: Tuchel spricht über Wende bei Bayern-Star (11.44 Uhr) +++

Eigentlich schien schon klar, dass Benjamin Pavard den FC Bayern verlassen wird - immerhin hatte der 27-Jährige die Chefetage bereits vor Monaten informiert, dass er seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern werde, der FCB wiederum war bereit, ihn für mindestens 30 Millionen Euro Ablöse gehen zu lassen.

Doch mittlerweile sieht alles nach einer überraschenden Wende aus. Nach SPORT1-Informationen gibt es kein Angebot für Pavard, ein Verbleib ist nicht mehr ausgeschlossen, wie auch Trainer Thomas Tuchel erklärte.

„Wir sind entspannt, er ist nicht der einzige Rechtsverteidiger in unserem Kader - aber er ist ein sehr guter Spieler. Er hat eine sehr zuverlässige Saison gespielt, seit ich da bin“, meinte der Coach, der sich mehrfach als Pavard-Fan geoutet hat, am Dienstag auf der PK vor dem Test gegen den FC Liverpool: „Wir gehen mit ihm um, als hätte er noch zehn Jahre Vertrag. Es gibt keinen Druck von unserer Seite.“

Manchester-Klubs City und United sowie Juventus Turin zeigen zwar Interesse am französischen Verteidiger und befinden sich auch im Austausch mit dessen Management - an Bayern herangetreten ist bis dato aber kein einziger Verein - was bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße zunehmend für Verwunderung und Rätselraten sorgt. Denn: Sie haben nach Pavards klarem Statement im Mai fest mit dessen Abschied gerechnet.

Sollte der Franzose nun doch bleiben, müsste er von seinem ursprünglichen Plan abweichen und seinen Vertrag verlängern. Denn: Die Bayern-Bosse wollen einen zweiten Fall David Alaba unbedingt vermeiden und ihn 2024 nicht ablösefrei verlieren.

+++ 6.21 Uhr: Nächster RB-Star vor Absprung? +++

DFB-Pokalsieger RB Leipzig verleiht Stürmer Andre Silva (27) offenbar an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian.

Das berichten die spanischen Zeitungen Marca und AS übereinstimmend. Demnach sollen sich die beiden Klubs auf ein Leihgeschäft verständigt haben.

Der Portugiese erzielte in der vergangenen Saison in 31 Ligaspielen nur vier Tore für die Sachsen. Der Vertrag des ehemaligen Frankfurters bei den Sachsen läuft noch bis Juni 2026. Ein Verkauf soll derzeit kein Thema sein.

Montag, 31. Juli:

+++ 23 Uhr: UPDATE: Dembélé-Ausstiegsklausel verstreicht wohl +++

Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) läuft am 31. August aus - und wird wohl nicht gezogen. Das berichten am späten Montagabend sowohl französische als auch spanische Medien.

Zwischen PSG und Dembélé soll zwar schon alles klar sein, die Vereine konnten den Deal aber nicht mehr innerhalb des knappen Zeitfensters über die Bühne bringen. Nun sollen Verhandlungen über eine Ablöse geführt werden.

Der FC Barcelona reist in Kürze im Rahmen einer Vorbereitungsreise nach Las Vegas. Dembélé könnte diesen Trip mit seinem aktuellen Team noch antreten, wenn keine schnelle Einigung gefunden wird.

An einem Wechsel wird aber nicht mehr gezweifelt.

+++ 18.58 Uhr: Irres Angebot für Osimhen? +++

Für den FC Bayern ist Victor Osimhen „völlig unbezahlbar“. Für die allermeisten anderen europäischen Topklubs wahrscheinlich auch. Doch in Saudi-Arabien wurde nun offenbar ein aberwitziges Angebot für den Stürmer der SSC Neapel abgegeben.

140 Millionen Euro habe Al-Hilal dem italienischen Meister für Osimhen geboten, berichtet Sky Sports in England.

Dem Spieler selbst winke bei einer Einigung demnach ein Wochengehalt von etwa einer Million Euro.

Noch ist der einstige Stürmer des VfL Wolfsburg bis 2025 an Napoli gebunden, der 24-Jährige tendierte zuletzt eher zu einer Vertragsverlängerung. So zumindest wurden seine Aussagen in der Öffentlichkeit gedeutet.

In Neapel ist Osimhen ein absoluter Superstar, er hatte entscheidenden Anteil am ersten Meistertitel seit 33 Jahren. Diverse europäische Topklubs hatten nach einer sensationellen Saison die Fühler ausgestreckt, auch der FC Bayern.Doch wie Uli Hoeneß sagte, sei der Angreifer „völlig unbezahlbar“.

Für Al Hilal wäre Osimhen aber geradezu ein Schnäppchen, wenn man den Vorstoß mit dem letzten großen Transferplan des Klubs vergleicht. Jüngst soll noch der Weltstar Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) auf dem Zettel gestanden haben. Hier war die Rede von 300 Millionen Euro Ablöse - PSG hatte das Angebot angeblich sogar angenommen.

Mbappé soll Verhandlungen mit Al Hilal aber abgelehnt haben. Wie Osimhen auf die Offerte reagiert hat, ist nicht bekannt.

Neapel hat in Person von Präsident Aurelio De Laurentiis in der jüngeren Vergangenheit zumindest Verhandlungsbereitschaft bei seinem Goalgetter signalisiert - dabei aber eine Summe von 200 Millionen Euro aufgerufen.

+++ 17.19 Uhr: Neuer PSG-Plan bei Kolo Muani? +++

Steigt Paris Saint-Germain doch noch mal in den Poker um Randal Kolo Muani ein? Eigentlich war das Thema schon fast durch, doch nun sollen sich der französische Topklub und der Stürmerstar von Eintracht Frankfurt wieder auf einander zubewegt haben.

Das hat indirekt offenbar vor allem mit Ousmane Dembélé zu tun. Der Offensivspieler des FC Barcelona steht vor einem Wechsel nach Paris. Da er die selben Berater wie Kolo Muani hat, ist es in den vergangenen Tagen wohl auch in dieser Personalie zu einer erneuten Annäherung gekommen. Das berichtet die L‘Equipe.

Die Sportzeitung bezieht sich auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen und behauptet, dass die Gespräche über Kolo Muani jüngst Fahrt aufgenommen hätten und nach dem Abschluss des Dembélé-Deals intensiviert werden sollen.

PSG befindet sich schon länger auf der Suche nach einem Mittelstürmer, soll unter anderem auch nach Harry Kane die Fühler ausgestreckt haben. Der Tottenham-Angreifer hat sich aber für den FC Bayern entschieden.

Bei Victor Osimhen sah es zuletzt nach einem Verbleib bei der SSC Neapel aus, allzu viele weitere Optionen auf Topniveau gibt es nicht. In Frankfurt rechnen die Verantwortlichen mit einem Verbleib von Kolo Muani. Der 24-Jährige steht noch bis 2027 bei der Eintracht unter Vertrag.

+++ 8.56 Uhr: Dembélé-Hammer vor Vollzug +++

Die Zeit von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona geht offenbar zu Ende. Wie Medien in Frankreich und Spanien übereinstimmend berichten, hat Paris Saint-Germain den spanischen Top-Klub schriftlich darüber informiert, die Ausstiegsklausel des Flügelflitzers zu ziehen.

Diese beträgt 50 Millionen Euro, ab 1. August wären wohl 100 Millionen fällig. Deshalb muss es aus PSG-Sicht nun schnell gehen. Dembélé habe sich demnach mit dem französischen Meister auf einen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt.

Der Franzose wird offenbar nicht mehr nach Las Vegas zum Barca-Testspiel gegen den AC Mailand reisen. Klub-Präsident Joan Laporta soll den 26-Jährigen noch am vergangenen Wochenende mit einem verbesserten Vertragsangebot zu halten versucht haben - offensichtlich erfolglos. Die PSG-Offerte scheint überzeugender gewesen zu sein.

Dembélé war 2017 von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt. Trainer Xavi hatte eigentlich vor, in der kommenden Saison voll auf ihn zu setzen.

Sonntag, 30. Juli:

+++ 15.18 Uhr: PSG verpflichtet Ex-Barca-Talent +++

Paris Saint-Germain verstärkt sein Torhüterteam. Der französische Meister verkündete am Sonntag die ablösefreie Verpflichtung von Arnau Tenas. Der Keeper unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Vor allem der neue Trainer Luis Enrique soll laut der Marca ein großer Befürworter des 22-Jährigen sein.

Demnach ist der Spanier nicht nur als Nummer zwei eingeplant, sondern soll mit Gianluigi Donnarumma um den Stammplatz konkurrieren. „Ich freue mich sehr, zu diesem großartigen Verein zu wechseln und Teil der PSG-Torhüterfamilie zu werden. Einige sehr gute Torhüter haben die Geschichte von Paris Saint-Germain geprägt“, wird der Neuzugang in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Besonders dachte er dabei an seinen Landsmann Sergio Rico, der zuletzt nach einem Reitunfall zwischenzeitlich im Koma lag.

Tenas durchlief La Masia, die Jugendakademie des FC Barcelona, und führte zuletzt Barcelona Atlètic als Kapitän aufs Feld. Dennoch zog der FCB eine Option auf eine zweijährige Vertragsverlängerung nicht. Damit ließ Barca den ehemaligen spanischen U21-Nationaltorwart ziehen - Anfang des Monats hatte er noch bei der U21-EM im Finale gegen England das Tor gehütet.

+++ 13.03 Uhr: Liverpool-Hammer! Kommt Mbappé? +++

Bahnt sich da etwa ein Sensationswechsel an? Einem Medienbericht zufolge sollen der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ihre Fühler nach Kylian Mbappé ausstrecken.

Wie der Mirror meldet, befinden sich die Reds mit Paris Saint-Germain in Verhandlungen, um den französischen Superstar auf Leihbasis nach Liverpool zu lotsen.

Demzufolge habe der Klub aus der Premier League Interesse, den Weltmeister von 2018, der in Paris noch bis 2024 unter Vertrag steht, für eine Saison auszuleihen.

Die Zukunft des 24-Jährigen beherrscht seit Wochen den internationalen Transfermarkt. Da Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern will, könnte er PSG im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.

Offenbar soll sich der französische Nationalspieler bereits über einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 einig sein. PSG wiederum will seinen Stürmerstar keinesfalls ablösefrei verlieren.

Der französische Hauptstadtklub soll zuletzt ein Angebot von Al-Hilal in Höhe von 300 Millionen Euro akzeptiert haben, doch Mbappé habe der L‘Équipe zufolge jegliche Gespräche mit dem Klub aus Saudi-Arabien abgelehnt.

+++ 11.11 Uhr: Coup mit Retter-Held? +++

Er war einer der Garanten für den Bundesliga-Klassenerhalt des VfL Bochum. Kein Wunder, dass die Wechselgerüchte um Erhan Masovic nicht abreißen wollen. Nun hat nach SPORT1-Informationen auch Spartak Moskau Interesse an dem Abwehrmann bekundet - und erste Kontakte zu den Bochumern und zur Masovic-Seite geknüpft.

Auch der Innenverteidiger selbst kann sich einen Sprung nach Russland vorstellen. Bemerkenswert: Angeblich ist Spartak bereit, für den 24 Jahre alten Serben (noch Vertrag bis 2025) eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro zu zahlen.

Das wiederum könnte womöglich auch den Revierklub ins Grübeln bringen.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte der VfL bereits mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap in Richtung FC Southampton einen Innenverteidiger millionenschwer verkauft - jetzt könnte bei Masovic, an dem auch der RSC Anderlecht, FC Kopenhagen, Gent, Torino AC, Monza sowie West Bromwich baggern sollen, der nächste höchst lukrative Transfer-Coup gelingen.

Samstag, 29. Juli:

+++ 21.43 Uhr: Ex-Bayern-Star findet Top-Klub +++

Die Welttournee des einstigen WM-Torschützenkönigs und Bayern-Profis James geht weiter!

Beim brasilianischen Top-Klub FC Sao Paulo hat der zuletzt vereinslose Kolumbianer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der 32-Jährige macht damit seit seinem Abschied aus der Heimat als Teenager im neunten Land Station.

James war von 2017 bis 2019 von Real Madrid, das einst 75 Millionen Euro für den Offensivspieler an AS Monaco zahlte, an den FC Bayern ausgeliehen worden. Die Münchner verzichteten allerdings auf einen Kauf, obwohl James (43 Bundesliga-Spiele/14 Tore, 15 Vorlagen) vor allem unter Trainer Jupp Heynckes stark spielte.

Zuvor hatte der Star der WM 2014 in Argentinien (CA Banfield) und Portugal (FC Porto) gespielt. Nach seinem Engagement in München folgten Stationen in England (FC Everton), Katar (Al-Rayyan) und Griechenland (Olympiakos Piräus). Die Erwartungen erfüllte er dabei nur selten.

James wechselt nach Brasilien

+++ 16.38 Uhr: Sommer lässt Abschied durchklingen +++

Yann Sommers Abschied nach nur einem halben Jahr in München rückt wohl immer näher.

Nach Bayerns Testspiel gegen Kawasaki Frontale meldete sich der Schweizer nun selbst zu Wort und äußerte sich über seine Zukunft und den sich anbahnenden Deal mit Inter. „Darüber wurde ja schon ein paar Tage gesprochen. Ich bin jetzt aber hier und voller Konzentration. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte der 34-Jährige, der laut eigener Aussage nicht im Schlechten gehen würde.

Fehlende Wertschätzung fühle er „gar nicht“, er fühle sich sogar „sehr wohl bei den Bayern. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu allen im Klub, da gibt es gar nichts zu sagen“, ließ er auf SPORT1-Nachfrage verlauten und gab an, die letzte Saison nicht nur negativ zu sehen.

„Das letzte halbe Jahr war sehr hektisch, für uns alle. Ich bin nach München gekommen und habe zwei Tage später schon gespielt. Im Großen und Ganzen war es aber trotzdem erfolgreich, wir haben den Meistertitel geholt. Natürlich sind die Ansprüche höher, aber wir können mit dem Titel definitiv zufrieden sein. Es war lehrreich für uns alle“, so der Schweizer.

Als er nach Bayern-Neuzugang Minjae Kim gefragt wurde, sprach Sommer schon so, als würde er nicht mehr lange Teil des Klubs sein: „Er wird den Bayern sehr viel Freude bereiten“, lobte er den Neuzugang.

Nach SPORT1-Informationen gibt es zwar noch keine verbale Einigung zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand wegen eines Wechsels, die Klubs nähern sich in den Gesprächen aber an. Auch Sky und der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten darüber.

Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge soll eine Einigung zwischen den Bayern und Inter aber bereits erfolgt sein. Demnach kassieren die Bayern eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro, die sich durch Bonuszahlungen auf bis zu sechs Millionen Euro erhöhen kann.

Nach SPORT1-Informationen wollen die Bayern für Sommer jedoch das, was sie ausgegeben haben: rund 8 Millionen Euro - zur Not auch über leicht zu erreichende Bonuszahlungen. Bevor Sommer die endgültige Freigabe erhält, wollen die Bayern aber wohl erst einen neuen Torhüter verpflichten.

+++ 13.53 Uhr: Brighton-Star vor Bundesliga-Wechsel +++

Deniz Undav steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Laut Informationen des belgischen RMC-Journalisten Sascha Tavolieri handelt es sich bei dem Transfer um eine einjährige Leihe mit Kaufoption.

„Wir werden in der Zukunft sehen, was der Transfermarkt für Undav hergibt. Joao Pedro, Welbeck und Ferguson sind [auf der Stürmerposition, Anm. d. Red.] genug“, sagte Brighton-Trainer Roberto de Zerbi in einem Interview über einen möglichen Abgang des 27 Jahre alten Stürmers.

Deniz Undav erlebte einen steilen Anstieg in seiner Karriere. In 69 Spielen in der 3. Liga erzielte der 27-Jährige 23 Tore und bereitete 15 Tore vor, ehe er von SV Meppen zu Royale Union Saint Gilloise in die belgische zweite Liga, wo dem Team direkt der Aufstieg gelang. Im ersten Jahr spielte der Verein direkt um den Meistertitel mit, was die Mannschaft auch Undav , der in 33 Spielen 25 Mal traf, zu verdanken hatte.

Im Januar 2022 entschied sich der heute 27-Jährige dazu, für sieben Millionen Euro in die Premier League zu Brighton & Hove Albion zu wechseln. Für die Seagulls absolvierte der Stürmer 30 Spiele und erzielte 8 Tore, während er ein weiteres vorlegte.

Anfang Juli sagte Undav im Interview mit dem kicker: „Mein Traum ist es, bei der EM zu spielen. Ich habe meine Tore gemacht. Ich muss meine Leistung bringen. Vielleicht kriege ich die Chance, für Deutschland zu spielen.“ Mit einem Wechsel und guten Leistungen in der Bundesliga könnte er diesem Traum einen Schritt näher kommen.

Freitag, 28. Juli

+++ 17.43 Uhr: Ersetzt dieser Barca-Star Mbappé bei PSG? +++

Ersetzt Barcelonas Ousmane Dembélé den abwanderungswilligen Kylian Mbappé bei Paris Saint Germain? Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll sich PSG ernsthaft damit beschäftigen, Dembélés Ausstiegsklausel in Höhe von wohl 50 Millionen Euro zu aktivieren.

Es könnte ein Blitz-Transfer werden, denn die Ausstiegsklausel des Flügelspielers soll nur bis zum 31. Juli wirksam sein, weswegen PSG die erste Kontaktaufnahme zum Camp des Spielers bereits gestartet haben soll.

Die spanische As berichtet weiter, das sich Dembélés Ausstiegsklausel bei den Katalanen am 1. August automatisch auf 100 Millionen Euro erhöhen würde, Barca soll aber in diesem Fall verhandlungsbereit sein.

PSG-Trainer Luis Enrique soll auch in den Prozess involviert sein und bereits grünes Licht für eine mögliche Verpflichtung des ehemaligen Dortmunders erteilt haben, der in Barcelona noch bis 2024 unter Vertrag steht - also genau wie Mbappé in sein letztes Vertragsjahr geht.

Ihn könnte der 26-Jährige Dembélé in Frankreichs Hauptstadt also ersetzen. Denn Mbappé möchte nämlich nicht über sein kommendes Vertragsjahr hinaus bei Paris bleiben, weswegen die Verantwortlichen ihn am liebsten in diesem Sommer loswerden möchten.

Die Teamreise nach Japan durfte er schon gar nicht antreten, sondern muss stattdessen vor Ort in Paris trainieren. Das Rekord-Angebot von Saudi-Klub Al-Hilal soll Mbappé nicht in Betracht ziehen und jegliche Gespräche mit den Vereinsvertretern abgelehnt haben.

Al-Hilal hatte PSG offenbar ein Angebot über 300 Millionen Euro für den Weltmeister von 2018 unterbreitet, dieses soll PSG auch angenommen haben. Angeblich soll der Klub Mbappé ein Gehalt von 700 Millionen Euro für ein Jahr geboten haben.

+++ 15.45 Uhr: RB erteilt City wohl Deadline für Gvardiol-Angebot +++

RB Leipzig hat Manchester City eine Deadline für den Transfer von Innenverteidiger Josko Gvardiol mitgeteilt. Laut englischen Medienberichten fordert Leipzig von den Citizens, den Rekorddeal bis zum Saisonstart abzuschließen.

City eröffnet die Premier-League-Saison am 11. August gegen Aufsteiger Burnley, ehe DFB-Pokalsieger Leipzig einen Tag später im deutschen Supercup auf Meister Bayern München trifft. Bis dahin wollen die RB-Bosse offenbar Klarheit für die Kaderplanung.

Berichtet wird derzeit über eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro, bei der sich die Klubs sogar schon einig sein sollen. Die beiden Vereine sollen sich jedoch noch uneinig sein, was die Struktur und Ratenzahlungen der Ablöse betrifft - also wann Leipzig wieviel Geld für Gvardiol erhält.

Pep Guardiola hat den kroatischen Nationalspieler schon seit Monaten als seinen Wunschspieler ausgemacht, da der Linksfuß den abwanderungswilligen Aymeric Laporte im Abwehrbollwerk der Citizens optimal ersetzen könnte.

Leipzig fürchtet nun offenbar, dass die Verantwortlichen aus Manchester im Poker um den 21-Jährigen Gvardiol auf Zeit spielen könnten und will den Deal deswegen zeitnah über die Bühne bringen.

Donnerstag, 27. Juli

+++ 18.45 Uhr: Bayern-Flop vor Wechsel zu Mourinho? +++

Beim FC Bayern fasste er nie wirklich Fuß - und auch bei PSG soll er nun offenbar aussortiert werden: Die Rede ist von Renato Sanches.

Der Portugiese war erst im vergangenen Sommer von der OSC Lille nach Paris gewechselt, doch nach einer Saison, in der er nur als Ergänzungsspieler fungierte, stehen nach Medienberichten auch in der französischen Hauptstadt die Zeichen auf Abschied.

So soll es Sanches zur AS Rom und Star-Trainer José Mourinho ziehen. Das berichtet die französische Sportzeitung L‘Équipe. Die Römer würden Sanches demnach gerne ausleihen - inklusive einer Kaufoption. Eine mögliche Ablösesumme ist noch offen.

2016 war der Portugiese als Hoffnungsträger zu den Bayern gewechselt. Stolze 35 Millionen Euro überwies der Rekordmeister damals an Benfica Lissabon. Nach insgesamt 53 Pflichtspielen, in denen Sanches zwei Tore schoss und drei weitere auflegte, sowie einer Leihe an Swansea City trennten sich die Bayern von ihm.

2019 wurde der Portugiese für 20 Millionen Euro an die OSC Lille verkauft. Von dort wechselte Sanches 2022 für 15 Millionen Euro zu PSG.

+++ 10.25 Uhr: Neue Heimat für James? +++

Nach seiner fulminanten Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien samt schönstem Tor des Turniers und dem Gewinn des Goldenen Schuhs für den Torschützenkönig wechselte James Rodríguez einst zu Real Madrid.

James Rodríguez gewann mit dem FC Bayern unter anderem auch den DFB-Pokal

Nun steht der Kolumbianer vor der Rückkehr in jenes Land, in dem er seinen großen Durchbruch hatte. Laut Globo steht der FC Sao Paulo kurz vor der Verpflichtung des 32-Jährigen. Beim aktuellen Tabellensechsten der brasilianischen ersten Liga soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben.

Es wäre für den 90-maligen kolumbianischen Nationalspieler bereits die vierte Station seit seinem Abgang aus Madrid im Sommer 2020: Über Everton und den katarischen Klub Al-Rayyan war der Ex-Münchner, der für Bayern zwischen 2017 und 2019 insgesamt 67 Pflichtspiele (15 Tore, 20 Assists) absolvierte - im vergangenen Sommer zu Olympiakos Piräus gewechselt.

In Griechenland wurde James‘ Vertrag im April aufgelöst, seither ist der einstige Weltstar vereinslos.

Mittwoch, 26. Juli

+++ 19.09 Uhr: Happy End für Isco +++

Jetzt gibt es doch noch ein Happy End! Seitdem der FC Sevilla den Vertrag mit Spanien-Star Isco Ende Dezember nach nur viereinhalb Monaten aufgelöst hat, war der fünfmalige Champions-League-Sieger vereinslos. Auch aufgrund eines gescheiterten Wechsels zu Union Berlin während des Winter-Transfer-Fensters.

Nun aber setzt der 31 Jahre alte frühere Real-Madrid-Star in Sevilla seine Karriere fortsetzen - nicht aber beim FC, sondern bei Stadtrivale Betis.

Wie der Verein am Mittwochabend mit einem Vorstellungsvideo bei Twitter bekannt gab, ist Isco fortan Teil der Grün-Weißen.

Zuvor hatte bereits die Marca berichtet, der Spanier sei Wunschspieler von Trainer Manuel Pellegrini. Der Coach kennt die Stärken des Mittelfeldspielers sehr gut, die beiden arbeiteten bereits zwei Jahre (2011 bis 2013) beim FC Málaga zusammen.

Beim Tabellensechsten der abgelaufenen La-Liga-Spielzeit soll der Golden Boy von 2012 Sergio Canales ersetzen und könnte auch den langfristig verletzungsbedingten Ausfall von Kreativspieler Nabil Fekir auffangen.

+++ 21.26 Uhr: 60 Millionen! Nächster Saudi-Deal fix +++

Perfekt ist unterdessen der Wechsel von Malcom in die Wüste. Der 30-jährige Brasilianer wird für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg zu Al-Hilal transferiert. Das bestätigte der Klub aus Saudi-Arabien.

Der Angreifer spielte von 2018 bis 2019 für den FC Barcelona. Nun zieht es ihn also von Russland in die Saudi Pro League.

+++ 20.52 Uhr: PSG-Star vor Wechsel nach Saudi-Arabien +++

Der nächste bitte! Nun steht offenbar auch Marco Verratti kurz vor einem Engagement in Saudi-Arabien. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der Deal zwischen dem Mittelfeldspieler und Al-Hilal in der finalen Phase.

Nun nähert sich der Saudi-Klub einer Einigung mit Verrattis bisherigem Arbeitgeber Paris Saint-Germain. Der Italiener soll bei Al-Hilal einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten.

Der 30 Jahre alte Europameister spielt seit 2012 für PSG. Sein Arbeitspapier beim französischen Meister ist noch bis 2026 gültig.

+++ 7.09 Uhr: Neue Wende im Mbappé-Irrsinn +++

Ist ein Wechsel nach Saudi-Arabien tatsächlich eine ernsthafte Option für einen der besten Fußballer der Welt? Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, hat das Lager von Kylian Mbappé erste Kontakte mit Vertretern aus dem Wüstenstaat aufgenommen.

Zu Beginn der Woche war ein angebliches Mega-Angebot für den Superstar von Paris Saint-Germain ans Licht gekommen, Al-Hilal soll demnach 300 Millionen Euro in Ablöse bieten - und 700 Millionen Euro Gehalt für Mbappé selbst.

Eine Meldung, die vielerorts nur auf Kopfschütteln stieß. Auch der Spieler selbst schien sich zu amüsieren. PSG, das seinen größten Namen auf keinen Fall ablösefrei verlieren will - Mbappé steht nur noch bis 2024 unter Vertrag - , soll die irrsinnige Offerte aber schon angenommen haben.

Neu ist nun, dass es auch zur Spielerseite Kontakte geben soll. Dem As-Bericht zufolge geht es dabei nicht nur ums Geld (hier wird übrigens inklusive Ablöse von einem Gesamtvolumen von 700 Millionen Euro gesprochen), sondern auch um die mögliche Vertragslaufzeit. (Hummels reagiert auf Mbappé-News)