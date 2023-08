Harry Kane verkündet sein Ziel mit dem FC Bayern - und reagiert auf brisante Tuchel-Ansage

Topstar Harry Kane setzt sich mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München die höchsten Ziele. „Ich bin hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen“, sagte der englische Nationalspieler bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntag in der Allianz Arena.

Dass das Endspiel im kommenden Jahr im Londoner Wembleystadion stattfindet, sei „natürlich toll“. Der mit 30 Jahren noch titellose Kane hat sportliche Gründe für seinen Wechsel von den Tottenham Hotspur nach München genannt.

„Ich will auf höchstem Niveau spielen, ich will in der Champions League spielen und um Titel spielen. Bayern gibt mir die Möglichkeit dazu“, versicherte Kane, auch wenn es zu seinem Einstand am Samstagabend ein ernüchterndes 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig gab.

Kane reagiert auf Tuchel-Ansage an Bayern-Stars

Nach der Partie hatte sein neuer Trainer, Thomas Tuchel, gleich mit einer brisanten Ansage zu Kane für Aufsehen gesorgt. Er gab dem Neuankömmling nicht nur eine Stammplatzgarantie, sondern fordert sein Team auch auf, sich an Kane zu orientieren.

„Wir müssen von ihm lernen, nicht er von uns. Er hat genau das, was wir brauchen“, sagte der Coach. Einen Tag später wurde Kane bei seiner Vorstellung mit den Tuchel-Aussagen konfrontiert - und gab sich gleich als absoluter Teamspieler, der vorangehen will.

„Für mich geht es einfach darum, dem Team so schnell wie möglich zu helfen“, sagte Kane. Bayern habe unglaubliche Qualität im Team, das sei einer der Gründe für seinen Wechsel gewesen.

Er habe zwar erst eine Trainingseinheit und ein Spiel mit den neuen Kollegen absolviert und lerne die Kollegen noch kennen, aber: „Ich glaube, wenn wir eine gute Verbindung herstellen, werde ich natürlich Tore schießen.“

Kane weiter: „Wie immer in meiner Karriere verfalle ich nicht in Panik, wenn ich nicht treffe. Ich werde alles für mein Team geben. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass mein Spiel mehr als nur Tore schießen ist. Kombinationsspiel, Spielaufbau, Vorlagen.“

Kane versichert: Werde vorangehen

All diese Aussagen dürften ganz in Tuchels Sinne sein: „Ich werde definitiv ein Führungsspieler in diesem Team sein, das liegt in meiner Persönlichkeit“, meinte der neue Mann.

Für Kane war es trotz einer ersten Niederlage “eine magische Nacht“. Der begeisternde Empfang in München sei „eine fantastische Erfahrung“ gewesen. Jetzt müsse er sich aber erst einmal „ein wenig anpassen an meine neuen Mitspieler“. Vor dem Ligastart am Freitag bei Werder Bremen „müssen wir jetzt so schnell wie möglich zusammenfinden“.

Die Bundesliga sei nicht zu unterschätzen. „Es gibt einige tolle Teams in dieser Liga. Jeder erwartet, dass Bayern gewinnt, aber die anderen Teams werden immer besser“, sagte Kane, für den der FC Bayern 100 Millionen Euro plus Boni im zweistelligen Millionenbereich zahlte.