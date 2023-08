Neymar-Hammer steht bevor! PSG offenbar mit Saudi-Klub einig

Der Neymar-Abschied ist so gut wie fix! Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, haben sich nun auch Paris Saint-Germain und Al-Hilal geeinigt. Noch am Montag sollen die Klubs demnach die letzten Details ihrer Transfervereinbarung abschließen und den Deal somit perfekt machen. Zuvor berichtete die französische Sportzeitschrift, der Brasilianer habe sich mit dem Saudi-Klub über einen Zweijahresvertrag geeinigt.

Neymar soll, so heißt es in dem Bericht, in den zwei Jahren fast 160 Millionen Euro verdienen. Zuletzt habe der 31-Jährige mit insgesamt vier Vereinen Gespräche geführt, die Verhandlungen mit dem saudi-arabischen Team sollen nun aber sehr schnell voranschreiten.