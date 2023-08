Transfermarkt: Bayern-Profi vor Wechsel nach Eindhoven!

Malik Tillman hatte die Qual der Wahl. Jetzt bahnt sich eine Entscheidung über seine Zukunft an. Nach exklusiven SPORT1 -Informationen steht der talentierte Mittelfeldspieler des FC Bayern vor einem Wechsel in die Eredivisie zu PSV Eindhoven!

Der US-amerikanische Nationalspieler ist als Nachfolger für PSG-Star Xavi Simons , der per Leihe zu RB Leipzig weiterzog, eingeplant.

Es wäre ein spannender Schritt für Tillman, dem sich nach seiner starken Saison in Schottland bei den Glasgow Rangers (12 Tore und 5 Vorlagen in 43 Pflichtspielen) viele Optionen in größeren Ligen boten.