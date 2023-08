Transfermarkt: Sergio Ramos nun zu Galatasaray nach Besiktas-Korb?

Trotz seines gescheiterten Wechsels zu Besiktas, könnte es für Sergio Ramos in der kommenden Saison doch noch ein Happy End in Istanbul geben. Denn der türkische Meister Galatasaray zeigt offenbar Interesse am Innenverteidiger. Einem Bericht der as zufolge schreiten die Gespräche bereits voran und eine Einigung dürfe nicht mehr überraschen.