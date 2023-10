Der vergessene Deutsche: Wer holt diesen Topscorer zum Nulltarif?

„Kai Wagner hat erneut eine fantastische Saison gespielt, aber es könnte seine letzte sein“, titelte der Philadelphia Inquirer. Im Podcast Across the Pitch wurde mehrere Minuten über die Zukunft des linken Außenbahnspielers gesprochen und die Frage gestellt: „Wie kannst du als Verein nicht alles in deiner Macht stehende dafür tun, diesen Spieler zu halten und mit ihm zu verlängern?!“

Jim Curtin, Wagners Headcoach bei Philadelphia Union, lobte zuletzt: „Er gibt immer alles für den Verein, er ist ein Winner-Typ! Kai hat einen großen Anteil an unserem Erfolg in den vergangenen Jahren.“ Kai Wagner wird in den USA gefeiert!

Sieben Tore und 31 Vorlagen lesen sich für einen Linksverteidiger in der Tat herausragend. Wagner weiß seit Jahren in der Major League Soccer (MLS) zu überzeugen. Der 26-Jährige performt auch in der aktuell laufenden Spielzeit mit zwölf Scorerpunkten.

Gebürtig im schwäbischen Geislingen - dort, wo ein gewisser Jürgen Klinsmann aufwuchs - könnte Wagner im Winter zumindest wieder nach Europa zurückkehren. Wagners Vertrag läuft am 31. Dezember aus. Wenn in Europa das Transferfenster am 1. Januar 2024 öffnet, ist er ablösefrei zu haben.

Wagner bei Philadelphia nicht ganz zufrieden

Warum es ihn von Philadelphia wegzieht, verriet er zuletzt in der spanischen AS: „Ich verlange nicht viel Geld. Jeder sollte wissen, dass ich hier glücklich bin und meine Familie sich hier sehr wohlfühlt. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Mannschaft und die Fans ein bisschen mehr von diesem Klub bekommen sollten. Dieser Verein kann so viel mehr sein.“

Eine Einigung mit dem Tabellenvierten der Eastern Conference ist derzeit nur schwer vorstellbar. Dabei hat er sich dort einen sehr guten Ruf erarbeitet. Wagner, der mit Jenny Lasogga, der Schwester von Pierre-Michel Lasogga, zusammen ist, überzeugt regelmäßig auf dem Platz. Dabei kam er als Nobody! Er brach im Februar 2019 seine Zelte bei den Würzburger Kickers ab und wagte das Abenteuer MLS. Nach viereinhalb Jahren zieht es den deutlich gereiften Wagner nun zurück nach Europa, ein Engagement auf dem heimischen Kontinent würde den früheren Schalker durchaus reizen.

Kai Wagner im Trikot der Philadelphia Union

Nach SPORT1-Informationen hat der italienische Tabellensiebte US Lecce sein konkretes Interesse hinterlegt.

Abgang aus Philadelphia? Wagner sendet klare Signale aus

Wagner sendet klare Signale für einen Winter-Wechsel aus. Der Außenbahnspieler hat seinen Berater gewechselt, er schaut sich um, will sich verändern. Mit West Ham United und Leeds United wurde der Mann, der 2022 in der besten Elf der MLS stand, in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.