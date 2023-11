"Alles gegeben, um zu kommen" - Wie Kolo Muani seinen PSG-Wechsel erzwang

Mit diesem Verhalten machte sich Randal Kolo Muani in Frankfurt keine Freunde. Um seinen Wunsch nach einem Wechsel zu Paris Saint-Germain erfüllen zu können, trat der Stürmer im Sommer in den Streik. Mit Erfolg.

Grund zur Beschwerde hatte er aber nicht, so wurde er gut umsorgt: „Jetzt liegt es an mir, hier meinen Fußball zu spielen.“

Kolo Muani wollte nur zu PSG

Der Transfer des 24-Jährigen wäre Anfang September fast nicht zustande gekommen. Als am Deadline Day um 18 Uhr in Deutschland das Fenster geschlossen wurde, glaubte man in PSG-Kreisen zunächst nicht mehr an einen Deal. Am Ende ging der Wechsel dennoch über die Bühne, so unterschrieb Kolo Muani um kurz vor Mitternacht einen Fünfjahresvertrag.