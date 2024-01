Transfermarkt: Dragusin einer wie van Dijk? FC Bayern entgeht Wunschspieler

Rein äußerlich stechen die Parallelen sofort ins Auge: die Körpergröße von über 1,90 Meter, die markante Frisur mit dem Zopf.

Doch nicht nur aufgrund der Äußerlichkeiten drängt sich bei Radu Dragusin der Vergleich mit Virgil van Dijk auf. Dragusin selbst hat den Defensivstar des FC Liverpool in jungen Jahren als seine Inspirationsquelle bezeichnet.

Radu Dragusin wechselt nicht zum FC Bayern

Das sportliche Talent wurde dem Sohn eines früheren rumänischen Profi-Volleyballers und einer Profi-Basketballerin bereits in die Wiege gelegt.

Dragusins Potenzial sahen auch die Verantwortlichen von Juventus, die ihn 2018 als 16-Jährigen für 2,1 Millionen Euro vom rumänischen Klub AS Metropolitan verpflichteten. Zwei Jahre später feierte er in der Champions League sein Profidebüt für Juventus Turin, doch nur drei weitere Einsätze kamen im Trikot der Bianconeri hinzu.

Dragusin feiert Durchbruch in Genua

Auch, weil in der Innenverteidigung damals die Platzhirsche Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini das Sagen hatten. Noch zwei große Namen, die Dragusin zu seiner Zeit bei Juve als seine Vorbilder bezeichnete.

Mit seinen erst 21 Jahren muss Dragusin aber erst noch beweisen, ob er auch dauerhaft den Vergleichen mit den großen Namen standhält.

Der Durchbruch gelang ihm jedenfalls in der Vorsaison. Nach eher unbefriedigenden Leihstationen bei Sampdoria und Salernitana ließ sich der Innenverteidiger im Sommer 2022 von Juventus an den Absteiger FC Genua ausleihen. Als Stammspieler trug Dragusin zum direkten Wiederaufstieg bei. Für 5,5 Millionen Euro verpflichtete Genua ihn daraufhin fest.

Auch in der Serie A setzte Dragusin seine starke Entwicklung in dieser Saison fort. Im Team des aktuellen Tabellenzwölften der Serie A ist der 13-malige rumänische Nationalspieler trotz seiner jungen Jahre bereits der Abwehrchef. Er verpasste bislang keine Minute und zählt damit in der Serie A zu den Dauerbrennern.

Nur van Dijk noch besser als Dragusin

Bemerkenswert: Dragusin kam dabei mit relativ wenigen Fouls aus (14) und sah nur einmal Gelb. Seine Zweikampfquote von 67 Prozent ist für einen Innenverteidiger ebenfalls ein guter Wert, seine Stärke liegt vor allem in den Luftduellen, von denen er in der laufenden Saison 70 Prozent zu seinen Gunsten entschied.

Dass aber insbesondere die Vergleiche mit van Dijk nicht allzu weit hergeholt sind, beweist ein Blick in die Statistik. In der laufenden Saison wurde Dragusin in seinen 19 Serie-A-Spielen für den FC Genua nur ein einziges Mal von einem Gegenspieler ausgedribbelt.

In Europas Top-5-Ligen war von den Spielern mit mindestens 15 Einsätzen laut Opta in dieser Hinsicht nur ein Spieler noch besser: van Dijk.

FC Bayern hat bei Dragusin das Nachsehen

Dragusins Entwicklung ist international nicht verborgen geblieben.

So buhlte auch der FC Bayern auf der Suche nach Linderung der Personalnot in der Defensive zuletzt intensiv um die Dienste des jungen Rumänen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen die Münchner insgesamt 30 Millionen Euro Ablöse geboten haben.

Doch die Münchner waren wohl zu spät dran. Bayern wollte den Spieler „unbedingt“, sagte Dragusins Berater Florin Manea am Mittwoch der rumänischen Zeitung Gazeta Sporturilor: „Aber das offizielle Angebot kam erst gestern Abend.“

Anschließend habe man sich intensiv beratschlagt. Doch die Entscheidung fiel gegen Bayern, nachdem deren Angebot erst „auf den letzten Metern“ gekommen war. „Bayern ist einer der größten Klubs. Ich kann nicht glauben, dass wir Bayern abgelehnt haben“, sagte Manea.

Dragusin hielt stattdessen sein Wort gegenüber Tottenham Hotspur und wechselt mit nun mit ziemlicher Sicherheit in die Premier League. „Sowohl Napoli als auch der AC Mailand waren an ihm interessiert. Aber er träumte schon von klein auf davon, in der Premier League zu spielen“, erklärte sein Berater.