Transfermarkt: Köln-Urgestein Horn findet neuen Klub

Horn kann sich mit RB identifizieren

„Nach 21 Jahren in Köln musste es jetzt ein Klub für mich sein, der zu mir passt und mit dem ich mich identifizieren kann“, sagte Horn in einer Mitteilung von Red Bull Salzburg am Samstag. „Alexander Schlager hat eine sehr gute Hinrunde gespielt und überzeugt. Ich werde versuchen, ihn in der weiteren Saison bestmöglich zu unterstützen und trotzdem auch meine Leistungen zu bringen, um dem Trainer Argumente zu liefern.“