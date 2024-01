Transfermarkt: London ruft! RB-Sorgenkind Werner verlässt Leipzig

Timo Werners Wechsel von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur ist fix! Der deutsche Nationalstürmer schließt sich bis Saisonende auf Leihbasis dem Klub aus der Premier League an.

Es gibt eine Kaufoption am Saisonende, wie die Spurs mitteilten. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass diese bei 18 Millionen Euro liegen soll. Die Spurs übernehmen demnach offenbar auch Werners komplettes Gehalt für den Rest der Saison.

„Timo und wir möchten, dass er auch mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer möglichst viel Spielpraxis sammelt. Die Möglichkeit dazu wurde ihm bei Tottenham Hotspur aufgezeigt, eine Leihe macht daher für alle Parteien Sinn“, wird Sportdirektor Rouven Schröder auf der Website der Roten Bullen zitiert. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Timo in der Premier League wieder zu alter Stärke finden wird. Seine Qualitäten stehen mit 113 Treffern für RB Leipzig völlig außer Frage. Wir wünschen Timo alles Gute für seine Zeit in England.“