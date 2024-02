Ekitiké, Dahoud und Co. - Die Top-Transfers des Deadline Days

Das Wintertransferfenster ist geschlossen! Der Deadline Day ist vorüber und mit einem Paukenschlag aus Sicht von Eintracht Frankfurt geendet. Hugo Ekitiké wechselt von PSG zu den Hessen, der Deal war erst wenige Minuten vor Schließung des Transferfensters in trockenen Tüchern.

Außerdem holte der VfB Stuttgart Mo Dahoud zurück in die Bundesliga und Yorbe Vertessen wurde schließlich doch noch Spieler von Union Berlin. Der Liveticker zum Deadline Day zum Nachlesen.

Top-Thema: Bundesliga-Rückkehr von Dahoud perfekt (10.10 Uhr)

Transfer-Saga um Hugo Ekitiké vorbei! (19.05 Uhr)

Bremen bedient sich bei Manchester United (18.12 Uhr)

Mahmoud Dahoud ist zurück in der Bundesliga! Der Ex-Dortmunder und -Gladbacher hat beim VfB Stuttgart einen Leih-Vertrag zunächst bis Saisonende unterschrieben.

Anschließend besitzen die Schwaben eine Kaufoption für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler, der zuletzt für Brighton & Hove Albion in der Premier League auflief.

„Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen. Wir sind sicher, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden wird und somit ab sofort eine wertvolle zusätzliche Option für unser Spiel darstellt“, sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Die Transfer-Saga um den französischen Stürmer Hugo Ekitiké ist beendet. Wie die Eintracht rund eine Stunde nach Schließung des Winter-Transferfensters bekanntgab, wechselt Ekitiké zunächst per Leihe bis Saisonende von PSG zur Eintracht.

„Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potential schon unter Beweis gestellt hat. Wir waren bereits im Sommer überzeugt von ihm und haben den Gedanken nicht verworfen. Wir sind glücklich, dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert hat. Wir geben ihm natürlich die Zeit, die er benötigt, um anzukommen“, erklärte SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf der Vereinswebseite.

Der SV Werder Bremen hat Isak Hansen-Aaroen verpflichtet, das gab der Nordklub kurz vor Ende der Transfer-Deadline bekannt. Der Norweger wechselt aus der U21-Mannschaft von Manchester United an die Weser.

+++ Hoffenheim gibt Rekordeinkauf ab (16.15 Uhr) +++

Diadie Samassékou verlässt die TSG Hoffenheim bis zum Saisonende und schließt sich dem spanischen Klub FC Cadíz an. Das gab der Bundsligist am Donnerstag bekannt. Samassékou spielte in der laufenden Saison unter Trainer Pellegrino Matarazzo keine Rolle und weilt derzeit noch beim Afrika-Cup.

Der Profi aus Mali wechselte 2019 für 14 Millionen Euro von RB Salzburg nach Hoffenheim und ist seitdem Rekordeinkauf der Kraichgauer. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler bereits an Olympiakos Piräus ausgeliehen.

+++ Ex-Dortmunder Mor kehrt zu Ex-Klub zurück (12.14 Uhr) +++

Der frühere Dortmunder Emre Mor hat einen neuen Klub gefunden. Der Offensivspieler schließt sich leihweise seinem Ex-Klub Karagümrük an. Bereits in der Saison 2021/22 trug der 22-Jährige das Trikot des türkischen Erstligisten. Mor steht noch bis 2025 bei Fenerbahce unter Vertrag.

+++ Transferposse um Union beendet (11.15 Uhr) +++

Jetzt also doch! Yorbe Vertessen wird ein Unioner. Das bestätigten die Köpenicker am Deadline Day. Die Verpflichtung des Belgiers befand sich zuletzt in der Schwebe, da der Offensivspieler von seinem Klub PSV Eindhoven wegen der Verletzung von Noa Lang keine Freigabe erhalten hatte.

Vertessen hatte bereits am Montag den Medizincheck in Berlin absolviert und befand sich seither im Wartestand. Der 23-Jährige erhielt bei den abstiegsgefährdeten Unionern einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse sollen fast fünf Millionen Euro geflossen sein.

+++ Schalke leiht Verteidiger Soppy aus (10.58 Uhr) +++

Schalke 04 hat Brandon Soppy als Verstärkung für die Defensive präsentiert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Franzose per Leihe von Atalanta Bergamo bis zum Saisonende. Mit sechs Millionen Euro Marktwert springt der Rechtsverteidiger auf Anhieb in die Top-5 der wertvollsten Zweitliga-Profis.

Soppy steht noch bis 2026 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag und spielte zuletzt für den FC Turin. In der laufenden Saison der Serie A kam der 34-malige französische Junioren-Nationalspieler verletzungsbedingt lediglich auf fünf Einsätze.

+++ Mainz rüstet weiter auf (9.17 Uhr) +++

Der FSV Mainz 05 rüstet seinen Kader im Abstiegskampf weiter auf. Die Rheinhessen sichern sich die Dienste von Jessic Ngankam. Der Angreifer wird bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Der 23-Jährige wechselte erst im Sommer von Hertha BSC an den Main, kam dort über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. In 15 Bundesligaspielen blieb Ngankam torlos, im DFB-Pokal traf der frühere U21-Nationalspieler zweimal.

Zuvor hatten die Mainzer bereits den offensiven Mittelfeldspieler Nadiem Amiri aus Leverkusen geholt.

Mittwoch, 31. Januar

+++ 21.39 Uhr: Behrens wechselt zu Ligakonkurrenten +++

Bundesligist VfL Wolfsburg hat Nationalstürmer Kevin Behrens von Ligakonkurrent Union Berlin verpflichtet. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit, nachdem zuvor zahlreiche Medien über das Interesse der kriselnden Wölfe am 32 Jahre alten Angreifer berichtet hatten.

Eine Vertragslaufzeit nannte der Klub nicht, Medienberichten zufolge soll Behrens Kontrakt bis Sommer 2026 laufen. Die Ablösesumme soll 3,5 Millionen Euro betragen.