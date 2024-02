FC Bayern oder doch Juventus Turin? Jetzt spricht Zinédine Zidane

Der ehemalige Erfolgstrainer von Real Madrid wurde immer wieder mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub Juventus Turin in Verbindung gebracht - aber auch um den FC Bayern gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte.

FC Bayern für Zidane interessant

Zidane huldigt Trainer-Ikone Lippi

„Er war mein Trainer, vor allem er hat mich zu Juve geholt. Er ist der erste, der an mich geglaubt hat und mich spielen ließ, denn am Ende war es nicht einfach für ihn“, sagte Zidane.

Das frühere Mittelfeld-Genie weiter: „Ich kam von der Erfahrung in Frankreich, es war ein bisschen schwierig für mich, mich vorzubereiten, aber am Ende hat er mich dann spielen lassen. Für mich war er also nicht nur mein Trainer, sondern er hat mich zu dem gemacht, was ich bin.“