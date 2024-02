Transfermarkt: Verlässt Juwel Tel die Bayern?

Wie Sky berichtet, haben die „Red Devils“ Tel erstmalig kontaktiert und sollen sehr daran interessiert sein, ihn schon im Sommer auf die Insel zu holen. Auch zwei weitere Klubs hätten sich in den letzten Wochen bei Tel erkundigt.

Das Juwel war 2022 von Stade Rennes zu Bayern gekommen , ist aber auch in dieser Saison nur Bankspieler. Bei 17 Einsätzen in der Bundesliga spielte der Offensiv-Allrounder nur einmal länger als 45 Minuten und kommt auf drei Tore sowie zwei Assists. Seit dem 8. November (Vorlage gegen Galatasaray) ist er komplett ohne Scorerpunkt.

Trotz seiner aktuellen schwierigen Lage bei Bayern, wo in der Sturmspitze Superstar Harry Kane gesetzt ist, will Tel aber nicht aufgeben und sich durchsetzen, eine Klub-Legende bei Bayern werden, wie Sky berichtet.

Allerdings könnte sich das ändern, wenn er vom Klub nicht das Gefühl vermittelt bekomme, dass man in Zukunft an ihn glaube. In diesem Fall werde Tel seine Optionen überdenken. Eine Leihe kommt für den Franzosen aber nicht infrage.