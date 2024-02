Transfermarkt: Wechsel zu Bayern? Araújo reagiert auf Frage

„Nein, nein, ich bin sehr glücklich hier in Barcelona“, versicherte der 24-Jährige nach dem 1:1 in der Champions League gegen Neapel bei TNT Sports: „Mir geht es sehr gut, meiner Familie geht es sehr gut in Barcelona, ich bin sehr glücklich hier. Das zeige ich jedes Mal, wenn ich dieses Trikot auf dem Platz trage, und ich werde es immer tun. Ich bin so glücklich, hier zu sein.“