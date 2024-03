Transfermarkt: 200 Millionen Euro! Barca-Ausverkauf für Haaland-Transfer?

Mit 81 Toren und 15 Vorlagen in 87 Spielen für Manchester City kann Erling Haaland seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Citizens im Sommer 2022 auf eine unglaubliche Statistik verweisen. Deshalb nimmt sich nun wohl der FC Barcelona vor, den 23-Jährigen im Sommer 2025 zu verpflichten.

Jedoch sind die Katalanen immer noch hoch verschuldet. Auch wenn die Spanier durch den Verkauf der Namensrechte am Stadion Camp Nou an Spotify einiges an Geld einnehmen, sollen laut der spanischen Zeitung Sport nun Spieler für rund 200 Millionen Euro verkauft werden, um den Haaland-Transfer realisieren zu können.