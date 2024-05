BVB: Hummels verkündet Zukunftsplan & Optionen - Klopp als Leitfigur

In der Sport Bild hat Hummels dazu nun ausführlich Stellung bezogen: „Es gibt drei Optionen: BVB, Rücktritt - oder ein anderer Verein. Ein Ende ist derzeit die unwahrscheinlichste Variante. Was ich ausschließe: einen Wechsel ins ferne Ausland, in die USA oder Ähnliches. Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland.“

Der Weltmeister von 2014. fügte an, dass bei seiner Zukunftsentscheidung nicht zuletzt sein Sohn Ludwig eine „große Rolle“ spiele: „Deshalb sage ich auch ganz klar: Solche Abenteuer-Wechsel wie zum Beispiel in die USA sind für mich ausgeschlossen. Wenn, dann würde ich in Europa bleiben.“

Über seine Zukunft endgültig entscheiden will Hummels erst nach dem Einzug ins Champions-League-Finale (Samstag, ab 21 Uhr/ZDF und DAZN und im Liveticker) gegen Real Madrid: „Ich will danach alles sacken lassen. Ich bin selbst gespannt, was das Spiel in mir auslöst. Danach wird es eine Entscheidung geben – irgendwann im Juni. Eines Tages werde ich fühlen, was ich will. Dann werde ich einmal laut aussprechen, was ich machen möchte und schauen, wie es sich anfühlt.“