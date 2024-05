Lewandowski plaudert geplatzten England-Wechsel aus

2014 verließ Robert Lewandowski Borussia Dortmund und schloss sich Bayern München an. Der Rest ist Geschichte: 344 Tore und 73 Vorlagen (375 Einsätze) erzielte der Pole in seiner Ära beim deutschen Rekordmeister, mit dem er achtmal in Serie die Bundesliga gewann und 2020 sogar die Champions League holte. Zu dieser Erfolgsgeschichte in München wäre es aber beinahe nicht gekommen: Wie der Pole verriet, stand er bereits Jahre zuvor unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United.