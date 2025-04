Mario Basler ist der Meinung, dass die Kombination aus Jamal Musiala und Florian Wirtz beim FC Bayern nicht funktionieren würde. Die Probleme beim deutschen Rekordmeister sieht er an anderer Stelle.

Immer wieder wird Florian Wirtz in Verbindung mit dem FC Bayern gebracht. Mario Basler ist allerdings der Meinung, dass ein solcher Transfer nicht funktionieren würde - ganz abgesehen davon, ob man sich Wirtz überhaupt leisten könne.

„Man darf beim FC Bayern nicht den Fehler machen, sich auf Florian Wirtz zu fokussieren. Offensiv hat der FC Bayern vom Grunde her doch gar kein Problem. Das größte Problem ist doch in der Defensive“, wurde Basler im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 deutlich.

Besonders die Innenverteidigung der Münchner bereitet Basler Sorgen: „Kim und Upamecano machen drei gute Spiele und sieben schlechte, also musst du doch da anfangen und nicht in der Offensive. Und Wirtz und Musiala in einer Bundesliga-Mannschaft wird nicht funktionieren - glaube ich nicht.“