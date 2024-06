Transfer-News: Bayern-Star zu PSG?

Bereits erste Gespräche mit PSG?

Es gibt wohl sogar bereits einen ersten Interessenten: Wie Sky berichtet, hat PSG ihren Ex-Spieler auf dem Zettel. Der Flügelflitzer spielte bereits in der Jugend für den amtierenden französischen Meister, stieg dort zum Profi auf und holte 2013 und 2014 den Meistertitel. Anschließend folgte der Wechsel zu Juventus Turin, die er nach nur einem Jahr wieder verließ und nach München wechselte. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2027.

In dieser Saison konnte der Franzose nur siebzehn Spiele absolvieren, ein Innenbandriss im Knie verdammte ihn für eine lange Zeit zum Zusehen. Zudem ging bei ihm in dieser Saison eine lange Serie kaputt: Zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere beendete Coman eine Saison ohne Meistertitel.