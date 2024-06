Transfermarkt: Erstaunliche Aussagen von Bayern-Flirt

Ob er bereit wäre, für einen Verein wie den FCB zu spielen, wurde der 24-Jährige im Gespräch mit der Bild gefragt: „Ja, ich bin bereit. Ich will meinen Traum leben und alles dafür tun. Ich denke, ich habe in Salzburg gezeigt, dass ich auch auf hohem Niveau spielen kann.“

Oumar Solet bringt sich in Stellung

Solet spielt seit vier Jahren in Österreich. Nun bringt sich der Franzose offensiv für einen Wechsel in Stellung.

Upamecano Vorbild für „alle jungen Spieler“

„Erst mal liegt mein Fokus auf Salzburg. Aber natürlich möchte ich in Zukunft den nächsten Schritt gehen. Ich bin sehr ambitioniert. Die Bundesliga ist eine sehr reizvolle Liga. Ich will besser werden, und das geht nur, wenn du gegen die besten Spieler spielst. In Deutschland könnte ich viel lernen“, sagte er.